Un posto al sole - spoiler | Raffaele perderà il lavoro?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Giordano sarà al centro delle trame di Unalnel corso dei prossimi episodi, come segnalano glidella soap opera partenopea. Il portiere di Palazzo Palladini, infatti, dovrà fronteggiare un momento particolarmente difficile e rischierà addirittura di perdere il suo impiego. Tutto partirà quandoavrà un durissimo scontro con Roberto Ferri a causa di Diego e della decisione di Ida di rivendicare il suo ruolo di madre del piccolo Tommaso. La giovane polacca, in particolare, proprio alla luce delle tensioni esplose con Ferri e, supportata dall'assistenza legale di Niko Poggi, ha finalmente deciso di imprimere una svolta alla sua esistenza e a quella di suo figlio. La scelta di Ida, però, ha fatto infuriare Roberto, il quale non esiterà a scagliarsi anche contro ...