Un Paese di anziani che stanno sempre meglio e giovani che stanno sempre peggio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A inizio 2023, iitaliani tra i diciotto e i trentaquattro anni erano poco più di 10,3 milioni, il 17,5 per cento della popolazione, due milioni in meno rispetto al 2004. Una riserva indiana calata di quasi il ventitré per cento in vent’anni, che ci fa classificare all’ultimo posto in un’Europa che pure sta invecchiando a ritmi sostenuti. Con l’aggravante, però, che da noi non solo isono pochi maanche. Mentre gli ultracinquantenni hanno case, stipendi più alti, una vita sociale attiva e vivonoil passaggio verso l’età anziana che si spostapiù in avanti, i venti-trentenni continuano a collezionare stipendi più bassi, contratti ...

Sempre più prodotti beauty si stanno dedicando alla cura del corpo femminile e di tutte le esigenze, che per troppo tempo sono rimaste senza voce. Dai prodotti per la cura dell’igiene intima agli integratori adatti al ciclo mestruale. I brand ...

I gusti sono gusti, si sa. Specie nel campo sessuale ed estetico. C’è chi preferisce un corpo liscio come l’olio e chi invece pieno di peli , proprio “al naturale”, come mamma ci ha fatti. Sicuramente non fa parte di questa ultima categoria, un ...

Le candele di design sono il nuovo oggetto del desiderio per arredare la casa - Le candele di design sono il nuovo oggetto del desiderio per arredare la casa - Le candele, un tempo utilizzate principalmente per la loro funzione pratica, stanno ora vivendo una fase di trasformazione, evolvendo in veri e propri oggetti di design. Oggi rappresentano una compone ...

A Padova scatta la stagione delle motoseghe, più di 120 alberi abbattuti: «Padova sempre più grigia» - A Padova scatta la stagione delle motoseghe, più di 120 alberi abbattuti: «Padova sempre più grigia» - Raffica di abbattimenti, in via Chiesanuova giù 40 esemplari per fare posto al tram. Ambientalisti e animalisti uniti nella protesta: «Ignorato lo stop per la ...

Verona, Elena Travezolo morta per un tumore fulminante: era l’angelo dei piccoli malati oncologici - Verona, Elena Travezolo morta per un tumore fulminante: era l’angelo dei piccoli malati oncologici - Era l’anima dell'associazione Abeo: uccisa a 59 anni dal male scoperto alla vigilia di Natale. Diceva sempre:«Ogni nostro obiettivo è stato rivolto al bene dei bambini» ...