Paramount+ , tra le uscite di maggio 2024 ci sono Un gentiluomo a Mosca con Ewan McGregor, la quarta stagione di Evil , Baby Shark’s Big Movie e Behind the music di MTV dedicato agli artisti più famosi Tra le uscite in arrivo su Paramount+ (qui il ...

Ewan McGregor è ‘Un gentiluomo a Mosca’: “Il mio personaggio è come Navalny, in Russia la brutalità del regime ha attraversato i secoli” - Ewan McGregor è ‘Un gentiluomo a mosca’: “Il mio personaggio è come Navalny, in Russia la brutalità del regime ha attraversato i secoli” - Debutta il 17 maggio su Paramount+ la serie ambientata all’indomani della Rivoluzione bolscevica: l’attore è un conte costretto all’esilio in un hotel.

“Un gentiluomo a Mosca”, le avventure di un conte imprigionato - “Un gentiluomo a mosca”, le avventure di un conte imprigionato - Èambientata nella Russia dopo la rivoluzione di Lenin del 1917 la miniserie “ Un gentiluomo a mosca ”, disponibile su Paramount+ dal 17 maggio. Protagonista è il conte Alexander Rostov (Ewan McGregor) ...

“Il simpatizzante”, la verità è che sono una spia - “Il simpatizzante”, la verità è che sono una spia - Questa è la storia di un uomo dalla doppia vita, il Capitano (Hoa Xuande), una spia del Nord infiltrata nell’esercito del Sud durante la guerra in Vietnam. Che mette tutto in dubbio quando arriva ...