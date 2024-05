Un crescendo di violenze sta riportando il Sudan alla crisi umanitaria

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ad Abu Shouk, a nord di El Fasher, nel Darfur , il centro sfollati vede crescere di giorno in giorno i propri ospiti in maggioranza feriti negli scontri tra le forze paramilitari di supporto rapido (i ribelli della RSF) e gruppi alleati dell’esercitoese. La capitale dello stato del Nord Darfur, El Fasher è assediata da mesi e la situazione impedisce di muoversi a un milione di persone che vivono nel centro abitato della regioneese del Darfur non sotto il controllo paramilitare. Se nei primi mesi dell’assedio l’area urbana sopravviveva grazie a una fragile pace, dallo scorso aprile sono esplose leperiferia della città. Una involuzione che si deve al fatto che i gruppi armati più potenti della regione si sono appena impegnati a combattere a fianco dell’esercito. La situazione è particolarmente ...