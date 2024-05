Un autista con patente C - E

di Matteo Marzotti AREZZO Un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena e dodici mesi senza patente . Ecco la pena che è stata inflitta all’uomo al volante di un autocarro, un 45enne casentinese, che nel giugno dello scorso anno in ...

