Ultim’ora Napoli - pessima notizia per Calzona | salta la gara con la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilsi avvicina alla sfida di venerdì contro la, ma ci sono alcuni dubbi sulle condizioni di alcuni azzurri. Poco fa è stato annunciato il forfait di un azzurro. La 37ª giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo di venerdì sera, in cui si disputerà al Franchi di Firenze,. Per gli azzurri è l’ultima chance per sperare ancora in una qualificazione in Conference League, ma le premesse non sono delle migliori. Gli uomini dinon arrivano nelle migliori condizioni psicofisiche, visto il momento complicato e i problemi fisici per vari giocatori. A peggiorare la situazione, è il forfait confermato di un azzurro per ladel Franchi. Verso, brutte notizie per: un azzurro ...