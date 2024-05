Ultime Notizie Roma del 15-05-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Daily News radio giornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente la guerra Medio Oriente in primo piano ricorre oggi l’anniversario della nakba la catastrofe per i palestinesi è giorno di festa per Israele la data coincide con la nascita di Israele nel 48 e l’esito di circa 700.000 palestinesi dalle loro case il premier di Lama alla detto per l’occasione che l’attaccamento dei palestinesi è la propria terra sconfiggerà tutti i tentativi di sfollamento continuati dopo la nakba intanto l’esercito israeliano prosegue la sua avanzata con i Tank e le truppe arafa passando di quartiere in quartiere nella parte orientale della città più a sud della striscia Fonte statunitense citate dalla CNN hanno detto di ritenere che abbia ammassato abbastanza truppe per procedere con un’incursione su ...