Ultime Notizie Roma del 15-05-2024 ore 18 | 10

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Daily News radio giornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente leche arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale i carri armati israeliani si sono spinti nella parte orientale di rapa raggiungendo alcuni quartieri residenziali della città di confine meridionale dove più di un milione di persone si sono rifugiate dopo essere state sfollate a causa della guerra contro Massa gasa gli alleati internazionali di Israele hanno ripetutamente esortato a non effettuare un’incursione di terra Dove si trovano i rifugiati avvertendo di una potenziale catastrofe Umanitaria Tel Aviv Dal canto suo afferma che sta agendo per evacuare i civili prima di muoversi in nuove aree afferma che un’operazione a rafae necessaria come parte del suo sforzo per eliminare i restanti battaglioni operativi di hamas il conflitto in Ucraina ...