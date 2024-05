Ultime Notizie Roma del 15-05-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Daily News radio giornale mercoledì 15 maggio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ricorre oggi l’anniversario della nakba la catastrofe per i palestinesi è giorno di festa per Israele la data coincide con la nascita di Israele nel 48 e l’esodo di circa 700.000 palestinesi dalle loro case il premier di la Malla ha detto per l’occasione che l’attaccamento dei palestinesi è la propria terra sconfiggerà tutti i tentativi di sfollamento continuati dopo la nakba intanto l’esercito israeliano prosegue la sua avanzata con i Tank e le truppe arafah passando di quartiere in quartiere nella parte orientale della città più a sud della striscia Fonte statunitense citate dalla CNN hanno detto di ritenere che abbia ammazzato abbastanza truppe per procedere con un’incursione su vasta scala nei prossimi giorni non pensate che Israele si fermerà a casa se ...