Ultime Notizie Roma del 15-05-2024 ore 14 | 10

gli organizzatori terrorvision song contest hanno multato la delegazione ucraina per aver indossato magliette con stampate il logo free hasbro's defenders durante l'evento ha detto la cantante Lione Lione in un post pubblicato su Instagram l'artista Ucraina spiega che la delegazione di Kiev ha scelto di sfidare il divieto di Eurovision di messaggi politici indossando magliette che chiedono al rilascio dei difensori della svuotare imprigionati soldati che difendevano l'ultima Roccaforte Ucraina nella Mario Polo occupata sapevamo che quando avrebbero mostrato le repliche delle esibizioni di tutti gli artisti avrebbero mostrato anche la delegazione stessa ha detto agli una Lion così quando la telecamera si è avvicinata a noi il nostro team si ...

in Italia mancano 200.000 bambini perché 30 anni fa non sono nati i potenziali i genitori il consistente calo delle nascite degli anni più recenti ...

Via libera della Camera al ddl sulla cybersicurezza - Via libera della Camera al ddl sulla cybersicurezza - (ANSA) - roma, 15 MAG - Via libera dell'Aula della Camera al ddl sulla cybersicurezza. I sì sono stati 149, gli astenuti 109 e 8 i contrari: Iv, Az, M5s e Pd si sono astenuti, Avs ha votato contro. Il ...

Roma,in arrivo mille licenze taxi 'a fine settembre i vincitori' - roma,in arrivo mille licenze taxi 'a fine settembre i vincitori' - roma, 15 MAG - In arrivo a roma il bando per le nuove mille licenze taxi. A fare il punto sui tempi e la procedura della selezione è stato l'assessore alla Mobilità di roma Capitale Eugenio Patanè in ...

David Gilmour: ecco i prezzi dei biglietti e le modalità d'acquisto per le 6 date al Circo Massimo - David Gilmour: ecco i prezzi dei biglietti e le modalità d'acquisto per le 6 date al Circo Massimo - È cominciata la prevendita dei biglietti per i sei concerti di David Gilmour al Circo Massimo di roma del 27, 28 e 29 settembre e dell’1, ..