Ultime Notizie Roma del 15-05-2024 ore 13 | 10

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Italia mancano 200.000 bambini perché 30 anni fa non sono nati i potenziali i genitori il consistente calo delle nascite degli anni più recenti e radici profonde ed è dovuta alle scelte di genitorialità meno figli è sempre più tardi da parte delle coppie italiane di oggi e di quelle di ieri in primo piano ora il maltempo c’è una forte pioggia su Milano Attiva la vasca di contenimento per il Seveso ancora una volta quest’opera fondamentale è entrata in funzione ha spiegato Marco Granelli l’assessore alla sicurezza e protezione civile del comune esondato il Lambro circa 80 gli interventi dei vigili del fuoco nell’ipotesi della procura di Milano Fedez sarebbe stato il concorrente morale ossia il presunto istigatore della spedizione punitiva ai danni Cristiano Iovino ...