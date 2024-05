Ultime Notizie Roma del 15-05-2024 ore 11 | 10

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione gli organizzatori terrorvision song contest hanno multato la delegazione ucraina per aver indossato magliette con stampato il logo free ADS defenders durante l’evento ha detto la cantante Lione Lione in un post pubblicato su Instagram l’artista Ucraina spiega che la delegazione di Kiev ha scelto di sfidare il divieto di Eurovision di messaggi politici indossando magliette che chiedono il rilascio dei difensori della svuotare imprigionati soldati che difendevano l’ultima Roccaforte Ucraina nella Mario Polo occupata sapevamo che quando avrebbero mostrato le repliche delle esibizioni di tutti gli artisti avrebbero mostrato anche la delegazione stessa ha detto agli una liona così quando la telecamera si è avvicinata a noi il nostro team si è ...

