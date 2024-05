Ultima generazione - denuncia choc | Un nostro attivista quasi strangolato nel commissariato di Prati Dal governo ok ai professionisti dei manganelli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ovviamente, come spesso capita, evitando commenti o prese di posizione ‘personali’,, riportiamo quanto comunicato agli organi di stampa dagli ambientalisti di(che si definisce ‘una coalizione di cittadini ed è membro del network A22. Climate Emergency Fund è il finanziatore principale diper il reclutamento, la formazione e la crescita‘), attraverso una nota stampa, dove viene anche sottolineato di essere in possesso di una cartella stampa con foto e video dei fatti accaduti. “Il 13 maggio, durante la permanenza di oltre 6 ore presso ildia Roma, a seguito della partecipazione all’azione dial Foro Italico, Giacomo è stato oggetto di violenza ed abuso di potere da parte ...

Nuova azione di Ultima Generazione a Roma . Imbrattati giallo i marciapiedi davanti i negozi Nike e Footlocker Questa mattina nuova azione di sette persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione , in via del Corso. Gli ...

La deputata Eleonora Evi ha depositato un' interrogazione parlamentare per chiedere di fare chiarezza su quanto avvenuto all' attivista di Ultima Generazione trattenuto dopo il blitz agli Internazionali Bnl di Tennis.Continua a leggere

