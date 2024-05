Ue - Donazzan Fdi | Competenze e relazioni possono diventare occasione per metodo lavoro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Padova, 15 mag. - (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia si è dichiarato partito produttivista. Io sono la responsabile per Fratelli d'Italia del Dipartimento Nazionale Imprese e Mondi Produttivi. Dopo 19 anni in qualità di assessore al, che ha gestito tutte le crisi e le trasformazioni aziendali di questo territorio, tra i maggiori per capacità attrattiva, penso chepossanol'per un nuovodi, come è stato chiesto dal presidente Destro, ma dalla Confindustria oggi”. Con queste dichiarazioni, Elena, assessore all'Istruzione della Regione Veneto - Fratelli d'Italia, è intervenuta indell'incontro degli imprenditori nordestini con i candidati al Parlamento ...

"Svantaggio competitivo per non valorizzazione di giovani e donne" “Nel report, se noi guardiamo l' occupazione maschile, siamo poco sotto rispetto alla media europea mentre per la popolazione femminile , nella fascia 25-49 anni, siamo 15 punti sotto ...

La Frittata di Spaghetti : un piatto semplice e versatile e gustoso, contro i grossi gli sprechi alimentari La cucina italiana è rinomata in tutto il mondo per la sua varietà di piatti deliziosi e ricchi di storia. Tra le molte creazioni ...

Ingegneri clinici in udienza dal Papa. Al via ricerca di tecnologie per attività sanitarie nei luoghi più poveri e disagiati - Ingegneri clinici in udienza dal Papa. Al via ricerca di tecnologie per attività sanitarie nei luoghi più poveri e disagiati - Così il presidente dell’Associazione italiana Ingegneri Clinici – AIIC Umberto Nocco che – in occasione della prima giornata del loro 24° Convegno nazionale - ha guidato una delegazione di ...

Istat: in 3 anni PIL italiano oltre media Ue, bene mercato lavoro - Istat: in 3 anni PIL italiano oltre media Ue, bene mercato lavoro - (Teleborsa) - Tra il 2019 e il 2023 l’italia è l’economia cresciuta a un ritmo più elevato tra le quattro maggiori dell’Unione europea, recuperando il livello del Pil di fine 2019 già nel terzo trimes ...

Bonus assunzione giovani fino al 2025: il ponte per l’occupazione stabile - Bonus assunzione giovani fino al 2025: il ponte per l’occupazione stabile - L'italia introduce il bonus assunzione giovani per rivitalizzare il mercato del lavoro e incentivare l'impiego giovanile ...