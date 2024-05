Ucraina | Zelensky cancella visite in Spagna e Portogallo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mosca, 15 mag. (Adnkronos) – Volodymyrha annullato leprogrammate ina causa del peggioramento della situazione sui campi di battaglia in. Lo ha riferito Cnn. Il presidente ucraino avrebbe dovuto fare un viaggio nei prossimi giorni, anche per firmare un accordo bilaterale sulla sicurezza con la. L'articolo CalcioWeb.

Mosca, 15 mag. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha annullato le visite programmate in Spagna e Portogallo a causa del peggioramento della situazione sui campi di battaglia in Ucraina . Lo ha riferito Cnn Portogallo . Il presidente ucraino avrebbe ...

Ucraina, migliaia in fuga da Kharkiv dopo avanzata russa, Kiev colpisce la Crimea. Blinken: “Armi Usa decisive” - ucraina, migliaia in fuga da Kharkiv dopo avanzata russa, Kiev colpisce la Crimea. Blinken: “Armi Usa decisive” - L'esercito ucraino si è ritirato su nuove posizioni nella regione di Kharkiv ma teme nuovo attacco russo nella regione di Sumy dove Mosca sta ammassando ...

Putin incontra Xi in Cina: «Leader saggio e visionario. I negoziati sull'Ucraina includano gli interessi di tutti» - Putin incontra Xi in Cina: «Leader saggio e visionario. I negoziati sull'ucraina includano gli interessi di tutti» - Guerra in ucraina, la diretta di oggi 15 maggio. Il partenariato tra Russia e Cina «si basa sempre sull'uguaglianza e sulla fiducia reciproca, sul rispetto della sovranità e sulla considerazione degli ...