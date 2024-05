Ucraina - truppe in ritirata da Kharkiv | I russi attaccano con 30mila uomini

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’esercito dell’ha annunciato di essersi ritirato da alcune zone del fronte settentrionale, nella regione di. La situazione militare peggiora drasticamente. È in corso una nuova potente offensiva dellaa e Kiev non ha abbastanza armi e soprattuttoda mandare a combattere. In alcune zone, vicino a Lukiantsi e Vovchansk, “in risposta al fuoco nemico e all’assalto della fanteria, le nostre unità hanno manovrato verso posizioni più favorevoli“. Con l’obiettivo di “salvare la vita dei nostri soldati ed evitare vittime“. Lo ha reso noto lo stato maggiore ucraino sui social network. Come riporta l’Independent, il Consiglio di sicurezza di Kiev ha fatto sapere che fino asoldati sono impegnati negli attacchi dell’esercito russo nella regione di. Una ...

L’esercito ucraino ha annunciato di essere stato costretto a ritira rsi in alcune zone del fronte settentrionale, nella regione di Kharkiv , dove la Russia ha lanciato una nuova offensiva venerdì scorso. “In alcune zone, vicino a Lukiantsi e ...

Roma, 15 mag – L’Ucraina si ritira da Kharkiv , o quanto meno da alcune sue aree, come riporta l’Ansa. Ciò pone quanto meno la necessità di una riflessione sulle semplificazioni , da una parte e dall’altra, sul conflitto ormai in corso da più di due ...

Ucraina: truppe di Kiev in ritirata da alcune zone della regione di Kharkiv - ucraina: truppe di Kiev in ritirata da alcune zone della regione di kharkiv - L'annuncio dello Stato maggiore. Gli Usa: «La situazione sul campo di battaglia è difficile. Siamo preoccupati». Mosca: in gran parte «sventato» attacco sulla Crimea occupata. Ue: misure restrittive n ...

Unicef: 3 bimbi feriti in attacco aereo a Kharkiv centrale - Unicef: 3 bimbi feriti in attacco aereo a kharkiv centrale - Sono stati segnalati bambini feriti anche a Nikopol e Sumy. Circa 2.000 bambini sono stati uccisi o feriti in ucraina dal 2022 ...

Guerra in Ucraina: Kiev attacca regioni russe ma le truppe si ritirano da postazioni a Kharkiv - Guerra in ucraina: Kiev attacca regioni russe ma le truppe si ritirano da postazioni a kharkiv - Kiev ha attaccato diverse regioni russe nella notte ma le autorità russe sostengono che l'operazione è stata "ampiamente sventata". La situazione sul fronte orientale è sempre più difficile e a Kharki ...