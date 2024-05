Ucraina - superata altra linea rossa Blinken | Sta a Kiev decidere se colpire la Russia con armi Usa

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 - Un’: l'puòda sola seil territorio russo conamericane, ma Washington non ha incoraggiato tali attacchi. Questo uno dei passaggi principali dell’intervento di Antony, segretario di Stato Usa a. "Non abbiamo incoraggiato o consentito attacchi al di fuori dell', ma alla fine l'deve prendere decisioni da sola su come condurre questa guerra", ha spiegato. Già il 3 maggio scorso, sempre durante una visita nella capitale, il ministro degli Esteri britannico David Cameron aveva detto che “può usare...

