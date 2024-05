Ucraina - Putin | i negoziati includano gli interessi di tutti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Cina "comprende chiaramente" le radici della crisie l'impatto geopolitico globale in base al suo 'China's Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis', il documento in 12 punti di febbraio 2023. "Non ci siamo mai rifiutati di negoziare - ha detto il presidente russo Vladimirin un'intervista scritta alla Xinhua alla vigilia della sua visita in Cina -. Stiamo cercando una soluzione globale, sostenibile e giusta di questo conflitto con mezzi pacifici. Siamo aperti al dialogo sull', ma talidevono tenere conto deglidii Paesi coinvolti nel conflitto, compreso il nostro".ha espresso apprezzamento per "i concetti e i suggerimenti" indicati dalla Cina a dimostrazione di un "sincero desiderio di ...

Roma, 14 maggio 2024 – Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken in visita a sorpresa a Kiev. Il cambio alla guida della Difesa russa mostra la "disperazione" di Putin , dice il Dipartimento di Stato americano. Putin sarà in Cina ...

