Ucraina: Mosca conquista Rabotino, nella regione di Zaporizhzhia - Ucraina: Mosca conquista rabotino, nella regione di Zaporizhzhia - Mosca, 15 mag. (Adnkronos) - "Le unità russe del gruppo Dnepr hanno conquistato l'insediamento di rabotino, nella regione di Zaporizhzhia, e hanno sconfitto la 65a forza armata meccanizzata ...

La Russia avanza senza sosta, presi altri tre villaggi tra Kharkiv e Zaporizhzhia. Zelensky annulla gli impegni all’estero - La Russia avanza senza sosta, presi altri tre villaggi tra Kharkiv e Zaporizhzhia. Zelensky annulla gli impegni all’estero - L’esercito ucraino sembra ogni giorno che passa sul punto di cedere sotto la pressione russa. I militari di Vladimir Putin attaccano su tutto il fronte di guerra sfruttando al superiorità numerica e d ...

Mosca preme su Kharkiv, Kiev manda rinforzi e risponde con attacchi in Crimea - Mosca preme su Kharkiv, Kiev manda rinforzi e risponde con attacchi in Crimea - Il Ministero della Difesa russa annuncia la conquista di altri due villaggi nella regione di Kharkiv e di uno in quella di Zaporizhzhia Le truppe russe hanno conquistato il villaggio di rabotino, ...