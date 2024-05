Ucraina - il segretario di Stato Blinken suona e canta Rockin’ in the a free world in un club di Kiev | le immagini

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ildiamericano Antonysi è concesso una pausa musicale ieri ine durante la sua visita a sorpresa aha imbracciato la chitarra e si è esibito in una nota canzone di Neil Youngin theinsieme a una band locale. “So che questo è un momento molto, molto difficile”, ha dettodal palco del nightDiktat della capitale. “I vostri soldati, i vostri cittadini, soprattutto nel nord-est a Kharkiv, stanno soffrendo enormemente – ha proseguito -. Ma essi devono sapere, voi dovete sapere, che gli Stati Uniti sono con voi e una gran parte del mondo è con voi”. I vostri soldati “stanno combattendo non solo per un’libera, ma per il mondo ...

Il governo non ha mai pensato di mandare truppe italiane in Ucraina . Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa , Matteo Perego di Cremnago, affermando di non vedere un pericolo di guerra mondiale imminente.Continua a leggere

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg fa esplicito riferimento a concessioni da parte di Kiev per arrivare a una soluzione del conflitto in Ucraina. Il sostegno militare occidentale però non si discute e servirà a costringere la Russia ...

Per lo stato maggiore di Kiev, aggiungendo in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno nelle ultime 24 ore. Unità ucraine sono state costrette ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo, ...

