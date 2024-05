Ucraina | attacchi russi hanno ferito sette persone nelle ultime 24 ore

Attacchi violentissimi di dissenteria, influenza, febbre: la trasferta a La Spezia , per la Sampdoria, è stato un vero e proprio incubo sanitario più che sportivo. E alla fine lo 0-0 strappato nel derby ligure per i blucerchiati allenati da Andrea ...

Ucraina, pressing di Zelensky: "Vuole usare le armi Usa in territorio russo" - Ucraina, pressing di Zelensky: "Vuole usare le armi Usa in territorio russo" - Il governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky preme per ottenere il permesso di utilizzare le armi ricevute dagli Stati Uniti per attacchi ...

Mosca: 'Massiccio attacco di Kiev con droni e missili Atacms'. Ucraini in ritirata da Kharkiv - Mosca: 'Massiccio attacco di Kiev con droni e missili Atacms'. Ucraini in ritirata da Kharkiv - 'Presa di mira la Crimea e diverse regioni russe'. Stato maggiore ucraino: 'Ritiro truppe in alcune zone in regione Kharkiv' (ANSA) ...

Ucraina, migliaia in fuga da Kharkiv dopo avanzata russa, Kiev colpisce la Crimea. Blinken: “Armi Usa decisive” - Ucraina, migliaia in fuga da Kharkiv dopo avanzata russa, Kiev colpisce la Crimea. Blinken: “Armi Usa decisive” - L'esercito ucraino si è ritirato su nuove posizioni nella regione di Kharkiv ma teme nuovo attacco russo nella regione di Sumy dove Mosca sta ammassando ...