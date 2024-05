Ubriaco alla guida Via la patente

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nell’ottica di un’incessante attività di prevenzione, la Polizia stradale di Grosseto ha messo in campo, anche questo fine settimana, il suo camper attrezzato, per controllare lo stato psicofisico dei conducenti lungo le vie di Grosseto e non solo. Si tratta di un dispositivo molto collaudato che in tutte le strade d’Italia viene utilizzato per il contrastosotto stupefacenti o alcol, una delle piaghe di questi ultimi anni tra i giovani. Le donne e gli uomini della Polizia stradale hanno intercettato e controllato nell’ultimo fine settimane sulle strade del capoluogo oltre 60 conducenti, che, con il prezioso aiuto del medico della Polizia sono stati sottoposti agli accertamenti per verificare l’eventuale alterazione da abuso di alcool o da assunzione di sostanze stupefacenti. Per fortuna gli agenti, dotati del precursore e dell’etilometro ...

