Tutto sulla protagonista di Shahmanar

«Io sono Greta , e a volte vorrei che le persone si accontentassero di sapere questo su di me. Invece spesso sono costretta a dire qualcosa in più, a fare coming out anche svariate volte al giorno». Inizia così il monologo a Le Iene della ...

I premi non sempre sono giusti. E vedere La Chimera uscire a mani vuote dai David di Donatello 2024, lo ammettiamo, ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Per fortuna il film di Alice Rohrwacher arriva stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema Due (in ...

Ad Agrigento l'anteprima nazionale di un docu-film su Marta Abba, la Musa di Pirandello - Ad Agrigento l'anteprima nazionale di un docu-film su Marta Abba, la Musa di Pirandello - Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Le informazioni in essi contenute possono riguardare te, le t ...

Magic: The Gathering, quali sono le prossime uscite Il punto della situazione - Magic: The Gathering, quali sono le prossime uscite Il punto della situazione - Ecco quali sono le prossime uscite targate Magic: The Gathering: tra nuovi set principali e crossver, ci sono tante release in programma!

Arriva una multa da 20000 dollari per una Superstar questa notte ad NXT - Arriva una multa da 20000 dollari per una Superstar questa notte ad NXT - Il penultimo episodio di NXT si era chiuso con una situazione caotica che aveva visto protagonista la D'Angelo Family ... come nei migliori film di mafia che si rispettino. Il tutto, in teoria, ...