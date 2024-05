Tutto sulla nuova edizione di Milano Moda Uomo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un’di grandi ritorni e attesi debutti.Fashion Week Men’s Collection Spring/Summer 2025 si prepara ad accogliere in città 20 sfilate fisiche, quattro sfilate digitali, 52 presentazioni e otto eventi. La kermesse si aprirà il prossimo 14 giugno con la sfilata di Moschino che per la prima volta presenterà la collezionee la pre-collezione donna disegnata dal nuovo direttore creativo Adrian Appiolaza. Attesi poi per la giornata di domenica, il ritorno di Magliano, il debutto di Martine Rose — finora in calendario a Londra — e quello di Dunhill, brand dello stilista Simon Holloway, debuttato con la sua prima collezione a Londra lo scorso febbraio. Confermano la loro presenza in calendario anche JW Anderson, Gucci e Zegna, cui va il compito di chiudere il calendario delle sfilate fisiche. Tra i debutti digitali, ...

