Tutto sul Border Collie che ha rubato la scena a Cannes

BOLOGNA - Cinquecento Orologi , gioielli , circa 200mila euro in contanti, dipinti, strumenti musicali e reperti archeologici, tra cui anche un dente fossile di Mammut : c'era di tutto nel...

Una ricca ereditiera, un sequestro di perso na, una denuncia anonima e una fuga rocambolesca. Sembra un film, ma è la storia di Regina Lemos Gonçalves, 88 anni , che in questi giorni ha scosso il distinto quartiere di Copacabana a Rio de Janeiro, in ...

Fabio Rovazzi non è stato derubato del suo cellulare a Milano, era tutta finzione. Il cantante è tornato sui social e ha spiegato di aver organizzato un finto furto solo per pubblicizzare l'uscita del prossimo brano con Il Pagante, dal titolo ...

Ladri al centro De Marchi: scassinate le porte d'ingresso, rubate anche le magliette dei "ramarri" - PORDENONE - Quando è accaduto esattamente è impossibile saperlo, anche perché quando qualcuno se n'è accorto erano già trascorsi alcuni giorni. Di sicuro ...

Maradona, gli eredi vogliono bloccare l'asta del Pallone d'Oro - La storia del trofeo rubato e poi ritrovato Il trofeo vinto da Diego Armando ... il gallerista aveva deciso di rivolgersi poi alla casa d'aste "Agoutte". Ora, quando tutto sembrava pronto per la ...

Bari, baby prostitute ricattate con foto intime: "Dovevamo portare anche le amiche e compagne di scuola - Le minori incontravano i clienti in alberghi e b&b tra Bari, Monopoli e Trani. Molti erano facoltosi e ciò veniva usato come esca da parte di coloro che li mettevano in contatto con le ragazzine ...