Tutto per mio figlio | storia vera e spiegazione finale del film Rai

(Di mercoledì 15 maggio 2024)per mioè undel 2022, trasmesso per la prima volta su Rai 1 e diretto da Umberto Marino. La trama è liberamente ispirata a unae vede protagonista Raffaele Acampora, interpretato da Giuseppe Zeno. Ilè ambientato in Campania, nella metà degli anni Novanta. Raffaele è un allevatore di conigli che lavora al mercato. Il più grande dei suoi quattro figli, Giuseppe, inizia a frequentare delle persone poco raccomandabili e si rifiuta di andare a scuola. Raffaele si ritrova a diventare vittima dei camorristi e a fondare un sindacato per combatterli. Ma vediamo ora insieme qual è lae come finisce ilper mio...