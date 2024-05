Tutto deve brillare Vita e sogni di Moana Pozzi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Poco prima di morire, a trentatré anni in un ospedale di Lione nel 1994,pronuncia questa frase: “Mettetemi in frigorifero prima che arrivi mio padre”. Una frase decisamente dark, che in questo libro viene riportata due volte. La prima volta in modo che il lettore non la metta a fuoco, non ci si soffermi, abbagliato dall’immagine luminosa di questa “piratessa”.è un personaggio che esce dai confini di ciò che era immaginabile prima di lei, è spregiudicata e libera. La prima ad aver mischiato i piani: star del porno ma anche personaggio del pomeriggio televisivo, e prima piccole parti in alcuni film, fra cui “Borotalco” di Carlo Verdone. Quando ha iniziato a fare film hard aveva già messo un piede nel mondo del cinema, faceva provini con alterne fortune, ma non era obbligata a fare porno. Il ...