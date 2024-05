Tutti pazzi per la Turandot Un coro per 1 500 bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Quando Calaf e la principessasi baciano, il teatro esplode. Millecinquecento, dai piccolissimi della scuola materna ai più grandicelli di primaria e medie, si sciolgono in un’ovazione. Perché non c’è modo migliore di coinvolgere un bambino che farlo partecipare in prima persona. E così ieri, anche nella prima tappa milanese al teatro Arcimboldi, ihanno cantato e interagito in prima persona con il palco. "Siete pronti?", ha chiesto prima che si aprisse il sipario il direttore dell’orchestra, il maestro Sieva Borzak, che poi per sette volte si è girato verso di loro e ha diretto le arie a loro riservate. “Un’esperienza bellissima – racconta Stefania Ballabio, insegnante di musica del Collegio Bianconi di Monza – Abbiamo trasmesso nozioni di musica, storia, regia, scenografia anche ai ...