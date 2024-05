Turista 29enne cade da Ponte Garibaldi | il cadavere trovato sulla banchina del Tevere

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il corpo riversotraSisto e, sul LungoSanzio. Unsvendeseè statomorto alll'alba al centro di Roma, è caduto per 15 metri.

Roma, turista svedese muore precipitando da un muretto sul Lungotevere - Roma, turista svedese muore precipitando da un muretto sul Lungotevere - Tragedia questa mattina all'alba al centro di Roma. Un turista svedese di 29 anni è precipitato da un'altezza di 15 metri su Lungotevere Sanzio ed è morto sul colpo. Il corpo del 29enne, con una ...

Maltempo, forte pioggia su Milano: allagamenti e disagi. In funzione la vasca di contenimento del fiume Seveso - Maltempo, forte pioggia su Milano: allagamenti e disagi. In funzione la vasca di contenimento del fiume Seveso - Pioggia senza sosta a Milano da martedì sera. E questa mattina, intorno alle 6:30, è entrata in funzione la vasca contro le esondazioni del fiume Seveso, a protezione dei quartieri di Niguarda, Pratoc ...