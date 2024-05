Turetta - indagini chiuse | fine pena ma - cosa rischia l' assassino di Giulia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Premeditazione ampiamente provata". Filippo, che lo scorso novembre uccise la fidanzataCecchettin abbandonandone il corpo in un canalone del lago di Barcis, in Friuli Venezia, dovrà rispondere oltre che di omicidio premeditato, di sequestro di persona, occultamento cadavere e stalking. "La premeditazione allo stato è data da tutta una serie di modalità e attività cheha fatto prima di aggredire la Cecchettin - piega il procuratore di Venezia Bruno Cherchi -. Ossia la ricerca sul web di luoghi di montagna dove nascondere il cadavere, l'acquisto di cerotti, scotch e corde con cui legarla e di altri strumenti atti al suo disegno, l'acquisto della cartina stradale per la fuga". Per una settimana, infatti,si era dato alla macchia fino a essere identificato e ...