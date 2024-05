(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – La sopravvivenza dirari e difficili da trattare migliora con terapiecontro la proteina Idh. Per questo è necessario, già al momento della, fare ilmolecolare. E' l'appello per sensibilizzare clinici e istituzioni lanciato dFondazione per la medicina personalizzata (Fmp), oggi a Roma nel corso di un media

La lotta ai Tumori prosegue senza sosta. In queste ultime settimane è stato scoperto un nuovo test per scoprire il cancro . Prototipo pronto entro un anno. Ormai lo sappiamo molto bene: diagnosticare il tumore nel minor tempo possibile consente di ...

Tumori, Marchetti (Fmp): "Test molecolari alla diagnosi per cure mirate a mutazioni Idh" - tumori, Marchetti (Fmp): "test molecolari alla diagnosi per cure mirate a mutazioni Idh" - Presidente Fondazione medicina personalizzata, 'presenti in neoplasie rare come gliomi, colangiocarcinomi e leucemia mieloide acuta' ...

Scoperte le proteine del sangue che rivelano i tumori, 7 anni prima della diagnosi - Scoperte le proteine del sangue che rivelano i tumori, 7 anni prima della diagnosi - La scoperta è davvero sorprendende e apre un'ulteriore porta alla speranza per vincere la lotta ai tumori. Si tratta di un enorme passo ... Si tratta di un nuovissimo test del sangue che permetterebbe ...

Diagnostica strumentale sempre più avanzata contro i tumori - Diagnostica strumentale sempre più avanzata contro i tumori - I progressi tecnologici permettono di scoprire e di classificare in modo più preciso che in passato le lesioni pericolose, anche grazie all'Intelligenza Artificiale ...