Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) – La sopravvivenza di Tumori rari e difficili da trattare migliora con terapie mirate contro la proteina Idh. Per questo è necessario, già al momento della diagnosi , fare il test molecolare. E’ l’appello per ...

Tumori, Marchetti (Fmp): "Test molecolari alla diagnosi per cure mirate a mutazioni Idh" - tumori, Marchetti (Fmp): "test molecolari alla diagnosi per cure mirate a mutazioni Idh" - Presidente Fondazione medicina personalizzata, 'presenti in neoplasie rare come gliomi, colangiocarcinomi e leucemia mieloide acuta' ...

Scoperte le proteine del sangue che rivelano i tumori, 7 anni prima della diagnosi - Scoperte le proteine del sangue che rivelano i tumori, 7 anni prima della diagnosi - La scoperta è davvero sorprendende e apre un'ulteriore porta alla speranza per vincere la lotta ai tumori. Si tratta di un enorme passo ... Si tratta di un nuovissimo test del sangue che permetterebbe ...

Ricerca, scoperte le proteine che segnalano la formazione di un possibile tumore anche sette anni prima della diagnosi - Ricerca, scoperte le proteine che segnalano la formazione di un possibile tumore anche sette anni prima della diagnosi - Ricercatori britannici scoprono proteine nel sangue in grado di segnalare un tumore sette anni prima della diagnosi. Due studi pubblicati su Nature fanno ...