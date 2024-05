Tumori - Marchetti Fmp | Test molecolari alla diagnosi per cure mirate a mutazioni Idh

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) – La sopravvivenza dirari e difficili da trattare migliora con terapiecontro la proteina Idh. Per questo è necessario, già al momento della, fare ilmolecolare. E’ l’appello per sensibilizzare clinici e istituzioni lanciato dFondazione per la medicina personalizzata (Fmp), oggi a Roma nel corso di un media tutorial sulla frontiera più avanzata dell’oncologia di precisione, focalizzato sul ruolo oncogenico delleIdh e realizzato con il contributo non condizionante del Gruppo Servier in Italia. La mutazione del gene Idh1, scoperta recentemente – spiega una nota – è riscontrabile nell’80% dei gliomi di basso grado, un tipo di cancro del cervello, nel 20% dei colangiocarcinomi e nel 10% dei casi di leucemia ...