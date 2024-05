Trump - è giallo sull’incidente al suo Boeing | disastro sfiorato alla fine del comizio in Florida

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’aereo privato dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald, un757, ha urtato un velivolo privato in sosta mentre effettuava manovre a terra in un aeroporto della. Lo ha reso noto l’Amministrazione federale dell’aviazione (Faa), secondo cui l’incidente si è verificato domenica presso l’Aeroporto internazionale di West Palm Beach. L’aereo diavrebbe urtato con la punta dell’ala un velivolo privato in sosta, in un’area dell’aeroporto adibita al rullaggio e al parcheggio dove il traffico non viene diretto dFaa. Non è chiaro se al momento dell’incidentesi trovasse a bordo del velivolo. L’ex presidente era di ritorno dalin New Jersey La Federal Aviation Administration (Faa), l’agenzia statale responsabile dei voli civili ...

L'oro è in consolidamento, a 2.363,40 dollari l'oncia - L'oro è in consolidamento, a 2.363,40 dollari l'oncia -

