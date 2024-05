Truffa del finto incidente stradale a danno di diversi anziani pontini | denunciate cinque persone

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I Carabinieri, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Latina, ritenute responsabili di un’associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni dianziane o particolarmente vulnerabili. Il gruppo, composto da quattro uomini e una donna, tutti appartenenti a un nucleo familiare rom di origine campana, è stato monitorato a partire dalla primavera del 2022. Modus Operandi: Ladello Specchietto Il sodalizio criminale utilizzava il noto modus operandi della “dello specchietto”. I membri del gruppo noleggiavano autovetture in Campania e individuavanosoli alla guida, inscenando finti incidenti stradali per attribuire la colpa agli ignari automobilisti. Con tecniche di ...

Un’immagine che rimarrà nella memoria, quella andata in onda al notiziario di France 24. Alcuni agenti dai volti coperti da passamontagna sono stati ripresi mentre entrano nella sede dell’Ordine degli avvocati di Tunisi per arrestare l’avvocata ...

Ucraina, Kiev ritira soldati da villaggi Kharkiv: Zelensky cancella missioni all'estero - Ucraina, Kiev ritira soldati da villaggi Kharkiv: Zelensky cancella missioni all'estero - La situazione sul campo Le forze russe sono riuscite a penetrare, in due diverse direzioni, per 5-7 chilometri nella regione di Kharkiv ... il ferimento di 24 persone, fra cui quattro bambini e danni ...

Jesi Controlli straordinari integrati, chiuso un kebab - Jesi Controlli straordinari integrati, chiuso un kebab - I controlli sono stati intensificati nelle aree più sensibili della città, e in particolare le fermate dei bus in Piazzale Partigiani, Parco Mattei , via Setificio , via Granita , quartiere San ...

Partite IVA primo trimestre 2024: dati e tendenze - Partite IVA primo trimestre 2024: dati e tendenze - Le società di persone rappresentano il 3,1% del totale, con una crescita del 5,1%. Le partite IVA aperte da non residenti, principalmente società di commercio online, insieme ad altre forme giuridiche ...