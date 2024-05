Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Italia ni rimandati nel consumo di sale , ancora oltre i limiti raccomandati dall'Oms. La Settimana mondiale per la riduzione del consumo del sale , fino al 19 maggio, promossa dal 'World Action on Salt, Sugar and ...

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Italia ni rimandati nel consumo di sale , ancora oltre i limiti raccomandati dall'Oms. La Settimana mondiale per la riduzione del consumo del sale , fino al 19 maggio, promossa dal 'World Action on Salt, Sugar and ...

Italia ni rimandati nel consumo di sale , ancora oltre i limiti raccomandati dall'Oms. La Settimana mondiale per la riduzione del consumo del sale , fino al 19 maggio, promossa dal 'World Action on Salt, Sugar and Health' (Wassh), associazione con ...

Troppo sale a tavola, l'errore peggiore: cosa dice il medico - Troppo sale a tavola, l'errore peggiore: cosa dice il medico - (Adnkronos) - L'eccesso di sale a tavola è il peggior errore che si possa compiere. "L'eccesso di sale nella dieta fin dai primi anni di vita induce un progressivo aumento della pressione arteriosa ed ...

Successo al cinema per il film “L’odio”, distribuito dalla sarda Cat People - Successo al cinema per il film “L’odio”, distribuito dalla sarda Cat People - Nata per iniziativa di Raffaele Petrini e Alessandro tavola, due amici con la passione per il cinema ... Una scommessa in grande, perché la distribuzione è avvenuta in 170 sale. Il successo è stato ...

Le cose da non fare venerdì 17 secondo la superstizione - Le cose da non fare venerdì 17 secondo la superstizione - Per i superstiziosi, il venerdì 17 rappresenta la giornata più sfortunata dell’anno. Questo giorno combina due elementi considerati negativi nella tradizione italiana o greco-latina: il Venerdì, giorn ...