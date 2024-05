Tre gemelle si rifiutano di parlare con gli altri a scuola - poi maestra scopre il loro devastante segreto

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Quando Haley, Kassidy e Sierra sono arrivate alla Valley High School di Las Vegas, non sembravano affatto interessate alla. Le treerano sulla difensiva nei confronti di insegnanti, consulenti e figure autorevoli in generale. Stavano vicine, saltavano spesso lae avevano voti insufficienti. Ma invece di voltarle spalle, la Valley High School ha introdotto le trenel programma GEAR UP. GEAR UP è una parte della legge federale sull’istruzione superiore che ha lo scopo di aiutare gli studenti a basso reddito a sviluppare competenze, ricevere incoraggiamento e prepararsi ad avere successo nell’istruzione post-secondaria. Più le tresi sentivano sicure con il personale del GEAR UP, più miglioravano. Alla fine si sono anche aperte ...