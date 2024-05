Tre consigli efficaci per eliminare una volta per tutte la pelle in eccesso sull' addome

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lainè un problema diffuso che, negli uomini, riguarda soprattutto la zona addominale. Si chiama anche, appunto,pendulo, “a grembiule” o addominocalasi e può avere cause diverse: prima frai dimagrimenti rapidi, durante i quali lanon ha il tempo di adattarsi ai cambiamenti, con conseguente perdita di elasticità. A cui si sommano l'effetto della gravità e l'invecchiamento, con conseguente perdita di tono muscolare; ma anche di collagene e di elastina, che sostengono il tessuto connettivo e che risultano ulteriormente compromessi da eccessive esposizioni ai raggi solari. Il problema - che può oltrepassare la soglia del disagio estetico quando causa infiammazione e macerazione delle pieghe; sovrainfezioni ricorrenti; difficoltà nella scelta degli indumenti - si risolve ...

Ecco i motivi per cui la crema solare va utilizzata tutto l'anno. Leggi tutto Perché si dovrebbe usare la crema solare tutto l’anno? su Donne Magazine.

La niacinamide (anche conosciuta come vitamina B3) è una sostanza altamente benefica per la salute dell’epidermide. Dall’ effetto antiossidante alla sua capacità di regolare il sebo, i pro dell’uso topico sulla cute sono tanti. Ecco la top ten di ...

Che i detergenti viso non siano tutti uguali è un dato di fatto. E che quelli di ultima generazione siano ancora più performanti è altrettanto vero. Non solo detergono la pelle ma si prendono cura di macchie, segni del tempo, impurità, barriera ...

Kara Sevda anticipazioni turche, Emir a Nihan: 'Puntuale alle 7:00 o Leyla la pagherà' - Kara Sevda anticipazioni turche, Emir a Nihan: 'Puntuale alle 7:00 o Leyla la pagherà' - Emir rintraccia Nihan e le ordina di tornare a casa con lui, se non vuole che Leyla venga uccisa dai suoi uomini ...

Che cos'è la kangaroo care e perché riduce mortalità e infezioni nei neonati - Che cos'è la kangaroo care e perché riduce mortalità e infezioni nei neonati - Un vero e proprio metodo di cura, che si realizza attraverso il contatto pelle-a-pelle, tra mamma/papà e neonato, continuo e prolungato. Va iniziato ...

Festival Cannes 2024: il red carpet della Cerimonia di Apertura, tutti i look delle celebrity - Festival Cannes 2024: il red carpet della Cerimonia di Apertura, tutti i look delle celebrity - Festival Cannes 2024 red carpet Cerimonia Apertura: tutti gli abiti e i look delle star alla premiere del film Le Deuxième Acte.