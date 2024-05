TRC debutta a Pitti Uomo 106 | il workwear del futuro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pantaloni, capispalla e camicie, confezionati secondo le tecnologie più avanzate e attente all’ambiente, offrono una durabilità mai vista prima nel mondo del denim e performance uniche: la laminazione e il trattamento water resistant, nonché le proprietà naturali, antimicrobiche e termoregolatrici del tessuto garantiscono un look casual perfetto in ogni situazione. TRC fa il suo debutto ufficiale alla 106esima edizione diImmagine, segnando un passo significativo nell’universo della moda maschile. Partendo da Milano come epicentro culturale, TRC guarda alprogettando il futurewear, ildel domani. Fonte: Ufficio stampaTRC106 Nato dalla collaborazione tra le due storiche realtà tessili, Candiani e Grassi, TRC si ...