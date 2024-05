Tragedia in un centro ippico Artiere colpito e sbalzato dal cavallo Muore schiacciato contro il cancello

(Di mercoledì 15 maggio 2024) di Gabriele Nuti Lapoco dopo le 8 ale allevamento I Dioscuri di Cenaia, località Le Lame. Un paradiso per i cavalli, dove Maurizio Vannucci, 58enne di Livorno, lavorava da trent’anni. Nella stessa struttura lavora anche suo fratello gemello, Alessandro. Era unmolto esperto. Ieri mattina stava accompagnando una cavalla nella "giostra" dove i purosangue vengono portati per il defaticamento dopo l’allenamento. All’improvviso l’animale, con una mossa inaspettata, l’hamandandolo a sbattereildella "giostra" dove è rimasto incastrato e. L’ha riportato, secondo i primi accertamenti, un forte trauma toracoaddominale. Vannucci è stato ...

