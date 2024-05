Tragedia a Siracusa - muore per un attacco di cuore a soli 18 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Kevin Fiorentino, un giovane di 18originario di, è deceduto probabilmente a causa di un infarto in una comunità di Catania. Le circostanze del decesso, che saranno chiarite dai medici, hanno gettato nello sconforto la sua famiglia e i suoi amici, ancora increduli per quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, i soccorritori hanno tentato di prestargli soccorso, ma ogni sforzo è risultato vano. Il cordoglio degli amici sui social Gli amici hanno condiviso sui social foto del giovane, accompagnate da messaggi di cordoglio. "Ancora incredulo – scrive un amico – non ci posso credere e non ci voglio credere che non ci sei più; mi mancherai tantissimo, non è un addio ma un arrivederci". "Non ti potrò mai dimenticare amore mio, ti amo tantissimo".