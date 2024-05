Tragedia a Chiaravalle - madre e figlio trovati morti | ipotesi omicidio-suicidio

I cadaveri di una donna di di 79 anni e del figlio di 54 sono stati trovati in una abitazione via Gramsci a Chiaravalle (Ancona): ipotesi omicidio-suicidio . Indagini in corso.Continua a leggere

