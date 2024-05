Traffico Roma del 15-05-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare code tra Cassia bis e via Salaria in carreggiata interna e tra via Pontina e via Appia In entrambe le carreggiate incolonnamenti sulla tangenziale est tra via Tiburtina e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico lunghe code per lavori sulla via Aurelia tra Malagrotta e Aranova in direzione Ladispoliintenso Anche sulla via Pontina tra Spinaceto e Raccordo Anulare versoquesta sera alle 21 presso lo stadio Olimpico la finale di Coppa Italia atalanta-juventus disciplina diprovvisoria intorno alla zona dello stadio potenziate Le linee del trasporto pubblico e prolungato l’orario di tutte le metro fino all’una e trenta di notte per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto ...