Traffico Roma del 15-05-2024 ore 14 | 30

(Di mercoledì 15 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità questa sera all’Olimpico dalle 21 la finale di Coppa Italia dal pomeriggio sono previste chiusure alsu un tratto di viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio e poi in piazza del Fante Piazza Montegrappa via dei Monti della Farnesina è sul lungotevere da Lungotevere Diaz a Lungotevere Oberdan prosegue intanto la chiusura di via del Forte Braschi tra via Mattia Battistini e via della Pineta Sacchetti mentre dalle 13 di oggi è chiuso per un avvallamento un tratto di via Osteria delle capannacce chiusura temporanea anche in via di Castel di Leva tra via Zanoni e via cassitto Chiusura decisa dai vigili del fuoco per un intervento sulla rete del gas la strada è chiusa anche all’altezza di viale della Cecchignola In ...