Traffico Roma del 15-05-2024 ore 13 | 30

(Di mercoledì 15 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità non molto ilregistrato al momento sulla rete viare a cittadina non mancano però i disagi e ci sono code sulla Flaminia tra Corso Francia a via dei Due Ponti code anche sulla Cassia tra Tomba di Nerone e la Giustiniana sul raccordo anulare perintenso e lavori code a tratti in carreggiata interna tra l’uscita Anagnina è lo svincolo per La Laurentina abbiamo in coronamento in viale del Muro Torto da Piazzale Flaminio sino a Porta Pinciana in direzione di Piazza Fiume al centro la polizia locale Ci segnalano un incidente in via Cesare Battisti a ridosso di Piazza Venezia code a partire da via IV Novembre ripristinato il servizio della termini Centocelle dopo che un incidente tra vetture ne aveva condizionato il funzionamento ...