Tra manifattura e AI La partita da 50 miliardi per il made in Italy

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Alleata della crescita, del benessere, dell’efficienza ma a patto che sia governata con saggezza e misura. Il secolo dell’Intelligenza Artificiale è appena cominciato e per le imprese italiane è tempo di prenderne definitivamente coscienza, specialmente in tempi in cui l’innovazione tecnologica si va trasformando da opportunità a necessità per ogni economia industrializzata degna di questo nome. Il treno è di quelli da non perdere, come chiaramente emerso dal XX Forum organizzato dal Comitato Leonardo, tenutosi presso Palazzo Piacentini, sede del ministero per le Imprese e ilin. Un unico canovaccio ha legato il dibattito, durato poco più di due ore, nella grande sala degli Arazzi: l’innovazione tecnologica, se adottata a scala e in modo sano, mettendo sempre l’uomo al centro, può contribuire ad un significativo miglioramento della ...