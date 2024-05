’Tour motivazionale’ Luca Abete incontra gli studenti all’università

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Una conferenza-spettacolo per invitare i giovani a volersi bene e a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Ieri mattina il ‘tour#Non ci ferma nessuno, quest’anno con lo slogan e filo conduttore "Impariamo ad amarci", ha fatto tappa nel nuovo plesso Enrica Calabresi del Polo scientifico universitario di Sesto con un talk che ha visto protagonista lo storico inviato di "Striscia La Notizia", un foltissimo gruppo didel campus universitario e anche alcuni ragazzi delle scuole superiori. In rappresentanza dell’Università e della Rettrice ha partecipato la docente Lorella Francalanci, Presidente della Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali e l’entusiasmo è salito alle stelle con l’arrivo a sorpresa dell’ex calciatore e allenatore Ciccio Graziani. Particolarmente ...

Trekking a cavallo in Spagna: aperte le selezioni del progetto Erasmus per 5 giovani - ... attività sportive e culturali all'aperto, tour turistici, visite ad aziende agricole e centri ... Come candidarsi Inviare il curriculum e una lettera motivazionale sul perché si intende partecipare allo ...

