Totti | Juve sfavorita? Rispondo COSì Sul futuro di Allegri la verità è QUESTA

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le parole di Francesco, ex attaccante e capitano della Roma, sulla finale di Coppa Italia. I dettagli Francescoha parlato a SportMediaset della finale di Coppa Italia tra Atalanta entus in programmasera.– «Se mi fa effetto sentire dire che i bianconeri sono sfavoriti? Sinceramente non l’ho sentito, sono due grandi squadre che stanno

La prima volta non si scorda mai. Oggi è il giorno della vigilia di Roma-Lazio , in campo sabato alle ore 18. Sarà il primo derby della Capitale...

Angelini clamoroso: "Allegri potrebbe lasciare già questa sera" - Angelini clamoroso: "Allegri potrebbe lasciare già questa sera" - Il giornalista Antonello Angelini, tramite il suo profilo X, ha svelato che Massimiliano Allegri potrebbe separarsi dalla juventus già questa sera al termine della finale di Coppa Italia.

Coppa Italia, il pronostico di Totti: “l’Atalanta non è favorita…” - Coppa Italia, il pronostico di totti: “l’Atalanta non è favorita…” - Atalanta e juventus sono pronte a scendere in campo per l’ultimo atto della Coppa Italia. La squadra di Gasperini sta attraversando un momento entusiasmante ma i bianconeri sono sempre un osso duro ...

Totti: "Stasera vedremo una grande partita. Allegri Solo all'interno della società sanno la verità" - totti: "Stasera vedremo una grande partita. Allegri Solo all'interno della società sanno la verità" - L'ex capitano della Roma Francesco totti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportmediaset analizzando la finale di Coppa Italia tra juventus e Atalanta in programma ...