Toti scaricato dal Cdx | dimissioni ormai a un passo Cozzani | Usiamo 5 mln del Pnrr - chi se ne accorge?

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gli interrogatori stanno mettendo sempre più in difficoltà il presidente della Liguria Giovannida tutti e ad undalle. Oltre all'imprenditore Aldo Spinelli, anche lui ai domiciliari come il governatore, che ha detto ai pm "dal presidente pressioni e promesse che puntavano ad avere degli aiuti economici", ora a complicare le cose arriva anche la deposizione di una fedelissima di, la deputata Ilaria Cavo (non indagata), sentita come testimone dalla Procura di Genova. Alla candidata su cui sarebbero confluiti parte dei voti in odore di mafia, - riporta Il Fatto Quotidiano - non piacevano quei personaggi che secondo i pm manovravano i voti della comunità siciliana di Certosa, consensi che sarebbero stati inquinati da personaggi vicini al clan ...

