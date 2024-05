Toti non si deve dimettere Parla il presidente ad interim della Liguria - Alessandro Piana

Giovanni Toti sospeso dalla carica, subentra il suo vice e intanto si ragiona sui prossimi passi, in attesa delle sue decisioni e di eventuali evoluzioni dell'indagine

Ancora problemi per la Federcalcio spagnola a poche settimane dagli arresti di alcuni dirigenti. Ora, il Tribunale arbitrale dello sport (Tad) ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presidente ad interim Pedro Rocha , e ...

Hiroki Totoki è diventato da oggi il presidente ad interim di PlayStation. Il presidente, COO e CFO di Sony sostituisce il dimissionario Jim Ryan in questo anno che potremmo definire di passaggio per la console. Come ricorda VGC, la notizia della ...